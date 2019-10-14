الاحتلال يبعد 7 مواطنين بينهم سيدتان عن الأقصى لمدة 15 يوما

رام الله- وطن: أبعدت سلطات الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، لـمدة 15 يوما.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح اليوم الاثنين، سيدتين وخمسة مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته الصلاة فيه، وافرجت عنهم بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وهم: منتهى أمارة، ونور محاميد، ومعاذ محمدي، ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد ، وطه شواهنة ، ومحمد نزار حسن.