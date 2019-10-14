حصيلة ضحايا اعصار اليابان "هاغيبيس" ترتفع لـ 56 قتيلا

وطن: واصل عشرات آلاف رجال الانقاذ العمل ليل الاثنين في اليابان بحثا عن ناجين من الإعصار "هاغيبيس" الذي أدى إلى مصرع 56 شخصا، في وقت يهدد تجدد هطول الأمطار بإعاقة جهود الإغاثة.

وضرب الإعصار "هاغيبيس" القادم من المحيط الهادئ اليابان مساء السبت، مع رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طالت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية.

ومنذ السبت تتواصل حصيلة الضحايا بالارتفاع. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "ان اتش كي" مساء الاثنين، بناء على أرقام جمعها مراسلوها، بأن 56 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة.

(أ ف ب)