صدور مذكرات سنودن بعنوان "تحت رقابة دائمة"

وطن: صدر في الولايات المتحدة الأمريكية كتاب بقلم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، أدوارد سنودن.

أصبح عالم النباتات الشاب غير المعروف والموظف في وكالة الأمن القومي الأمريكية عام 2013 بطلا للعام بأسره عندما سلم للصحفيين معلومات سرية عن برنامج التجسس الشامل التي تنفذه الحكومة الأمريكية على مواطني بلدان العالم.

مع ذلك فإن السلطات الأمريكية أعلنت عميلها، أدوارد سنودن، البالغ من العمر 30 عاما خائنا. لكن روسيا حيث توقف في مطار شيريميتيفو بموسكو في طريقه من هونغ كونغ إلى هافانا استضافته ومنحته الإقامة المؤقتة. وقال، سنودن، إنه أراد أن يقضي في روسيا يوما واحدا فبقي فيها 6 أعوام.

وأطلق، سنودن، على كتابه الواسع الانتشار في أمريكا عنوان "تحت رقابة دائمة". وجنت مذكراته كمية هائلة من الأصداء الإيجابية بين القراء. ويترجم كتابه حاليا إلى اللغة الروسية حيث سيصدر قريبا بعنوان "مذكرات مُخبر".

وقال سنودن معلقا على صدور كتابه:" كنت أعمل لصالح الحكومة الأمريكية، بينما أعمل الآن في مصلحة العالم ككل وأدافع عن المجتمع ممن كنت فيهم سابقا، أي من الجواسيس.. ولا أندم أبدا على الكشف عن نفسي ورفع ستار السرية عني. ولم تكن عندي آنذاك خطة ما. لكن ما حدث قد حدث لأني كنت أتمنى أن أقدم للعالم حقائق تجسس الاستخبارات الأمريكية على المواطنين البسطاء والرؤساء على حد سواء وعلى سبيل المثال هناك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

(روسيا اليوم)