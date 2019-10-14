البرغوثي يدعو النقابات البريطانية و الحزب الوطني الإسكتلندي لفرض عقوبات على الأبرتهايد الاسرائيلي

وطن: دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي النقابات العمالية البريطانية و الحزب الوطني الإسكتلندي إلى فرض المقاطعة و العقوبات على نظام الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي.

و ألقى البرغوثي أمام المؤتمر الذي عقدتة عشرات الاتحادات و النقابات العمالية البريطانية في لندن لنصرة فلسطين، و في المؤتمر العام للحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم في مدينة أبردين، كلمتين جامعتين شرح فيها طبيعة نظام التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يجمع بين ما مورس من تطهير عرقي ضده في عام1948 و الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث و ما طوره من نظام ابرتهايد عنصري.

وشرح البرغوثي بالتفصيل مخاطر الاستيطان المستفحل في الضفة الغربية والقدس، والهجمة التي يتعرض لها الأسرى و الأسيرات في سجون الاحتلال و المعاناة الإنسانية الخطيرة التي يسببها حصار الاحتلال لقطاع غزة.

وقال البرغوثي انه لا يمكن تعديل موازين القوى و معادلة الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال الا بحركة تضامن دولية واسعة مع الشعب الفلسطيني، مذكرا بما قاله نيلسون مانديلا " بأن قضية فلسطين هي قضية الإنسانية الأولى في عصرنا".

ودعا البرغوثي المتضامنين البريطانيين و الإسكتلنديين إلى صد حملات الإرهاب النفسي التي يمارسها اللوبي الإسرائيلي و التي تحاول وسم كل من يعارض الاحتلال و سياسات إسرائيل باللاسامية.

وطالب البرغوثي بفرض ضغوط لتحريم كل أشكال التعاون و التجارة العسكرية البريطانية مع إسرائيل التي تخرق القانون الدولي كل يوم ، و إلى توعية الأجيال الشابة بعدالة القضية الفلسطينية و إلى رفض التعامل مع البضائع الإسرائيلية و مقاطعتها والى عزل الشركات التي تعمل في المستعمرات الاستيطانية.

و أكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني صامد على أرض وطنه و لن يرضخ لنظام العبودية و الاحتلال و سيكافح بإصرار لنيل حريته و سيادته على أرضه.

وشكر البرغوثي حملة التضامن مع فلسطين على ما تقوم به من جهود نبيلة لإسناد نضال الشعب الفلسطيني.