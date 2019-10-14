أدرعي يستغل زيارة المنتخب السعودي للأقصى لتجميل صورة "إسرائيل" البشعة

وطن: استغل الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، زيارة المنتخب السعودي للمسجد الأقصى، للتسويق لما يزعمه من "حرية العبادة في إسرائيل"، ولتجميل صورتها البشعة أمام العالم.

ونشر أدرعي في صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للمنتخب السعودي داخل المسجد الأقصى، وعلق عليها "حرية العبادة في إسرائيل، وفي أورشليم القدس".

وكتب أدرعي "قام وفد اداري من المنتخب السعودي بكرة القدم صباح اليوم بزيارة #المسجد_الأقصى المبارك باورشليم القدس وتاتي هذه الزيارة في اطار برنامج المنتخب قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد فيصل الحسيني".

ووصل المنتخب السعودي رام الله ظهر أمس الأحد، وسيلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم "الفدائي"، يوم غد الثلاثاء، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.