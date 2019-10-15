مداهمات.. الاحتلال يعتقل (4) مواطنين بالضفة

وطن: شنّ جيش الاحتلال فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل (4) مواطنين، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، واقتادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة به.

وعرف من المعتقلين:

محمود علي زهران من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم القرية وداهم منزل زهران وعاث فيه خراباً.

وتم اعتقال علي محمد علي العلامي (38 عاما) من الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الشابین نصر الله محمود (17 عامًا)، ومحمد منیر درباس (23 عاما)، أثناء تواجدهما عند محیط مسجد الأربعین ببلدة العیساویة بالقدس.