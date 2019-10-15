فيديو | الحرائق تلتهم مناطق واسعة من لبنان

وطن: اندلعت عدة حرائق في بلدات بقضاء عكار شمالي لبنان، الاثنين، التهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، الثلاثاء، بأن حريقا في جبل بلدة النفيسة في عكار، تم إخماده بعد حوالي ست ساعات من اندلاعه.

وأوضحت أن الرياح الحارة التي تشهدها البلاد، ساهمت في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد حيث اقتربت من المنازل، قبل أن يتمكن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.

والتهمت النيران مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة، ولامست المنازل في البلدات الثلاث، وكادت تصل إلى أعمدة الاتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة أيضا إن أربعة حرائق اندلعت في بلدة كروم عرب، أخمدت أيضا، مشيرة إلى أنها أتت على مساحات من الأشجار واجتاحت مقبرة البلدة ولامست المنازل.

وذكرت أن مزيدا من الحرائق اندلعت في بلدات عكارية أخرى بينها حريق في محلة الملول بين بلدتي بزال وقبعيت، وآخر في جبل السنديانة، وحريق ثالث بين بلدتي ديردلوم والحصنية. وقالت الوكالة إن الدفاع المدني يكافح من أجل إخمادها.

وباستخدام الهاشتاغ #لبنان_يحترق و#حرائق_الدبية، تداول لبنانيون على تويتر، فيديوهات وصورا للحرائق في بلدات عكار، واستغلها عدد منهم لتوجيه انتقادات المسؤولين.

وتحدث لبنانيون على تويتر عن حالة هلع بين سكان المناطق التي اقتربت فيها النيران من المنازل، وعن تمدد النيران بسرعة كبيرة.