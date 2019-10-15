بنك القدس يرعى افتتاح جمعية تطوع للأمل في القدس

وطن: شارك بنك القدس بإفتتاح جمعية تطوع الخيرية وإطلاق أكاديمية تطوع الخيرية في القدس والتي تهدف الى المساهمة في بناء الأسرة المقدسية وحمايتها وتعزيز قدراتها الذاتية.

وأقيم الحفل في مقر الجمعية في بلدة بيت حنينا بحضور نيافة المطران عطا الله حنا ووزير القدس السابق حاتم عبد القادر وسفير منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين احمد الرويضي والرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي وعضو القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني النائب اسامة السعدي وجمع غفير من الشخصيات والاهالي المقدسية.

حيث قام الضيوف والشخصيات برفقة رئيس الجمعية، سلفيا أبو لبن، بقص شريط افتتاح المقر والأكاديمية لينطلق الحفل.

ورحبت أبو لبن بالحضور وأعلنت فكرة تطوع للأمل هي جاءت لحاجة مقدسية تهتم بالأطفال والأسر المقدسية المحتاجة إلى مساعدة وسد حاجتهم إضافة إلى فتح المجال للمرأة المقدسية لتوسيع قدراتها وتمكينها والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.واشارت ابو لبن الى جملة من المشاريع والاتفاقيات التي وقعتها الجمعية لتحقيق اهدافها مع مؤسسات محلية ودولية.

صلاح هدمي قال في كلمة له "لأننا نؤمن بالانجازات نلتقي اليوم هنا، لنحتفل بإفتتاح مقر جمعية تطوع للامل وأكاديميتها هذه المبادرة المقدسية التي أقدم عليها عدد من المبادرين بالعمل المجتمعي والتعليمي في القدس، والتي تهدف الى المساهمة في بناء الاسرة وحمايتها وتعزيز قدراتها الذاتية".

كما أكد هدمي على أن البنك يسعى دائما لتحقيق أكبر مساهمة في دعم ورعاية مختلف قطاعات المجتمع، والمساهمة في تحقيق تنمية فاعلة في المجتمع الفلسطيني، والمبادرة لإنجاز الأنشطة الوطنية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والانسانية.

بدورهم أشاروا الحاضرين إلى أهمية هكذا جمعيات تركز على الجانب التطوعي معتبرين أن المجتمع المقدسي بحاجة إلى مبادرات خلاقة إضافية.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة الفنية والثقافية ونشرات تعريفية بمرض سرطان الثدي، كما قامت أبو لبن بتكريم عدد من المؤسسات.

يذكر أن بنك القدس نفّذ خلال هذا العام العديد من الانشطة والمشاركات المجتمعية الموزعة على مختلف المحافظات وذلك استشعارًا للواجب الوطني والاجتماعي للبنك، وتطبيقًا للمواطنة المسؤولة تجاه الظروف التي تمرّ بمكونات المجتمع