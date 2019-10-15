الدفاع المدني الفلسطيني في مخيمات بيروت وصيدا يشارك في عملية إخماد الحرائق

وطن: شاركت فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مخيمات بيروت وصيدا في عملية إخماد الحرائق التي تشهدها لبنان منذ ساعات.

واندلعت حرائق هائلة في لبنان، ليلة أمس الاثنين، أتت على مساحات شاسعة، سيّما في المناطق الجبلية، ولا تزال ألسنة اللهب تشتعل، وتُهدد بمزيد من الحرائق، بفعل موجة الحر التي تضرب البلاد.

وبحسب الدفاع المدني هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني. ووصف الهلال الأحمر اللبناني الحرائق التي يُواجهها لبنان اليوم بأنها الأكبر والأخطر، وذكرت مصادر أنّ عنصرًا من ​الدفاع المدني لاقى حتفه خلال مساهمته في إخماد نيران اندلعت في منطقة الشوف بجبل لبنان. كما افترش مواطنون الطرقات والساحات العامة بعدما وصلت الحرائق إلى بيوتهم.