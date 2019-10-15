الإغاثة الزراعية تطلق حملتها التطوعية "حملة احنا معكم 2019 " في محافظة سلفيت

رام الله - وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملتها التطوعية "حملة احنا معكم 2019 " في أراضي بلدة قراوة بني حسان المهددة بالمصادرة في منطقتي الرأس وواد عباس، بمشاركة عشرات المتطوعين المحليين و الدوليين و الجمعية التعاونية في البلدة .

وقال المنسق المركزي لحملة احنا معكم خالد منصور أن حملة احنا معكم في عامها الحادي عشر تأتي من حرص المؤسسة على تعزيز وصول المزارع الفلسطيني لأرضه المهددة بالمصادرة والقريبة من الجدار و المستوطنات والتي يعاني الفلسطيني فيها من بطش المستوطنين و جنود الإحتلال بهدف تفريغهم من الارض وضمها لصالح المستوطنات .



كما أكد منسق الإغاثة الزراعية في محافظة سلفيت بكر حماد أن الحملة هي جزء اصيل من بناء وتركيبة المؤسسة التي قامت على التطوع في ثمانينيات القرن الماضي وأن هذه الحملة بالإضافة للبعد الوطني لها تهدف لإعادة الإعتبار للعمل التطوعي في فلسطين لما له من أهمية في تنشأة اجيال قادرة على حماية الارض و إعمارها .