مديرية التربية والتعليم في الخليل لوطن: المعلم أوقف عن العمل إلى حين إجراء تحقيق معه من قبل اللجنة

الخليل- وطن: لم تهدأ ردات فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وقوع حادثة ضرب أحد الطلبة في مدرسة كفر مالك الثانوية، حتى ظهر معلم اليوم في احدى مدارس الخليل الاساسية، وتحديدا بمنطقة وادي الجورة وهو يرتدي الملابس " السوداء" ويمسك بعصاته وكأنه في "معسكر للجيش".

لم يفر ذاك المشهد وكما يصفه الكثيرون بـ"المؤلم"، من أمام أعين المراقبين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عج موقع "فيس بوك" بمقطع الفيديو المصور في احدى مدارس الخليل، ويظهر به المعلم وهو يطلب من الطلبة الصغار بأن يمدوا أيديهم بمحاذاته كي يحصل كل منهم على نصيبه من "الجلد"، ومن أجل أن يصطفوا في طابور المدرسة.

بدوره أكد مدير التربية والتعليم في مدينة الخليل، عاطف الجمل، في حديث ل وطن بأنه قد جرى وعلى الفور استدعاء كلا من مدير المدرسة والمعلم، فيما تم تزويد وزارة التربية والتعليم بتقرير مفصل لما حدث داخل المدرسة، فيما تم ايقاف المعلم عن العمل إلى حين اجراء التحقيق معه وفق لجنة التحقيق.

وقال : " حرصا على الشفافية ستقوم اللجنة بالتحقيق مع المعلم لمعرفة اسباب قيامه بضرب الطلبة، وسنكون عادلين ولن نظلم أحداً".

وأوضح بأن في كل مدرسة يوجد مجلس تظام وهو من ينظر في مسألة العنف داخل باحات المدرسة وبكافة أشكاله، حيثت سيتخذ اجراءات عقابية رادعة تتعلق بالنظام والمحاسبة وللحد من أشكال العنف والبحث عن البدائل التربوية.

وقال : " سنتخذ الاجراءات المشددة للتخفيف من حدة العنف في المدارس، وقد ازدادت في الآونة الاخيرة".