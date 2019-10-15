الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية

رام الله - وطن: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد، بحجة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال اغلاق الحرام منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، للسماح للمستوطنين باقتحامه، وتدنيسه وأداء شعائرهم التلمودية فيه احتفالا بعيد العرش.

وعزز الاحتلال من تواجده عند البوابات والحواجز المحيطة بالحرم، ونشر حواجز عسكرية إضافية، وشدد من إجراءاته في البلدة القديمة وعرقل دخول المواطنين القاطنين في محيط الحرم الى منازلهم.

يذكر أن الاحتلال قسّم الحرم الإبراهيمي الشريف عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير عام 1994، وارتقى خلالها 30 شهيدا كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى قسمين، خصص الجزء الأكبر منه للمستوطنين.

وتتزامن عمليات الإغلاق مع اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ضد المصلين، إلى جانب منع رفع الأذان عبر سماعاته في كثير من الأوقات.