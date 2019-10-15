بريطانيا وإيطاليا تدخلان على خط حظر السلاح لتركيا

وطن: أعلنت اليوم الثلاثاء، كل من بريطانيا وإيطاليا، حظر صادرات الأسلحة لتركيا، أو تقييدها، بسبب العدوان العسكري الذي يشنه في سوريا.

وكان كل من ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، أعلنوا في وقت سابق تقييد صادرات السلاح لتركيا، الأمر الذي قالت الأخيرة إنها لا تعير اهتماما له.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا بعدما بدأت أنقرة عدوانها في الشمال السوري.

وقال أمام البرلمان: "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي.

وقال دي مايو إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا.