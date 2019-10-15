الإفراج عن الأسير المقدسي مراد محيسن بعد اعتقاله 44 شهرًا

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عن الأسير المقدسي مراد محمد موسى محيسن (30 عامًا) من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 44 شهرًا.

وكان محيسن اعتقل بتاريخ 17/4/2016، وأدانته المحكمة الإسرائيلية بـ"العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والسفر إلى دولة معادية (لبنان) والمشاركة في عدة فعاليات".

وخاض الأسير مع رفاقه الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام وتعرض للعقاب عدة مرات، وتنقل في عدة سجون، وتحرر من سجن "النقب" الصحراوي.