تأجيل جلسة تثبيت الإعتقال الإداري للأسير قعدان حتى الـ23 من الشهر الحالي

وطن: قال مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جواد بولس، أن محكمة عوفر العسكرية قررت تأجيل جلستها للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري لستة أشهر جديدة بحق الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، حتى الـ 23 من الشهر الجاري.

وبين بولس الذي ترافع عن الأسير قعدان، أمام المحكمة، أن قعدان حضر إلى قاعة المحكمة بوضع صحي خطير وصعب، حيث بدت عليه علامات الإرهاق الشديد ونقص الوزن وإصفرار الوجه وعدم القدرة على الوقوف والكلام.

وأضاف، أن جهوداً قانونية حثيثة تبذل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير قعدان المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً، وإبطال محاولات النيابة الإسرائيلية تثبيت الأمر الإداري الجديد بحقه.

وأوضحت الهيئة، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال قعدان في شباط/ فبراير الماضي، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاماً في سجون الاحتلال، لتعاود تجديد الاعتقال الإداري بحقه ستة أشهر جديدة، لم تثبت بعد.