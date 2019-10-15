صحة غزة تمنع صرف المضادات الحيوية بكافة أنواعها بدون وصفة طبية

وطن: أكد الدكتور علاء حلس، مدير صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة، أنه تم ضبط عملية صرف المضادات الحيوية داخل مستشفياتها إلى جانب صيدليات القطاع الخاص والأهلى، وذلك بناء على قرارات لجنة السياسات الدوائية بالوزارة، حيث يمنع صرف المضادات الحيوية بمختلف أنواعها وأشكالها إلا من خلال وصفة طبية مستوفية البيانات والشروط.

وشدد حلس في تصريح صحفي، على منع إعطاء المضادات الحيوية الوريدية والعضلية في الصيدليات الخاصة، كما يمنع وصف وصرف أربعة أنواع من المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وتعامل كمعاملة الأدوية المراقبة في الوصف والصرف، وتشمل هذه المضادات (لينكوزاميد، فينكوميسين، ميروبينوم، كوليستين).

وبناءً عليه، أشار حلس إلى أن وزارته وضعت هذه السياسات والقرارات للتقليل من مخاطر انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والحد من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وذلك من خلال وضع سياسة صرف استخدام المضادات الحيوية في وزارة الصحة و القطاع الخاص.