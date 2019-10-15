اليابان تتبرّع بـ3 ملايين دولار للأسر الفقيرة في غزة

وطن: قدمت اليابان مساهمة قدرها 300 مليون ين ياباني (ثلاثة ملايين دولار أميركي) لدعم أكثر من 100 ألف مواطن فقير في قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "هذه المساهمة ستُمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 65 ألف مواطن من الفئات المحتاجة في القطاع، من خلال القسائم الإلكترونية، فيما سيحصل 35 ألف آخرون على صناديق المساعدات الغذائية التي تحتوي على دقيق القمح المعزز بالمغذيات، والحبوب، والزيت النباتي، والملح المدعم باليود، وسيستخدم جزء أيضا لشراء التونة المعلبة التي يقدمها البرنامج في حالات الطوارئ".

وأكَّد أن "اليابان من الجهات المانحة السخية التي يعتمد عليها، وهذا أفضل توقيت للمساهمة، كون البرنامج يواجه صعوبات حادة في التمويل، حيث إن من نساعدهم يعتمدون علينا للحصول على احتياجاتهم الغذائية".