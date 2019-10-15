بحر يدعو السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

وطن: دعا نائب رئيس المجلس التشريعي السابق أحمد بحر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وأكد بحر، خلال استقباله وفد من عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السعودية اليوم الثلاثاء أن المعتقلين لم يخالفوا قوانين البلاد، وبعضهم يعيش في المملكة منذ عشرات السنوات من دون أن تسجل بحقهم أي مخالفة تذكر.

بدوره، قال شقيق الدكتور محمد صالح الخضري الذي تقدم الوفد، إن السعودية تعتقل العشرات من الفلسطينيين داخل سجونها المنتشرة في شتى أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن هناك تجمعاً يضم ممثلين عن عائلاتهم.

وأوضح الخضري أن تجمّع العائلات بصدد تنظيم العديد من الفعاليات الشعبية والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات الحقوقية والدولية بهدف تنبيه الرأي العام لمأساتهم المستمرة منذ شهور.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في أيلول / سبتمبر الماضي عن اعتقال السلطات السعودية للقيادي في الحركة محمد الخضري ونجله وعشرات الفلسطينيين المقيمين فيها.

وقالت الحركة إن الخضري الذي يبلغ من العمر 81 عاماً كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

ولفتت إلى أن "عمر الخضري ومرضه لم يشفعا له عند اعتقاله، وهو يحتاج لعناية طبية، حيث يعاني من مرض عُضال".