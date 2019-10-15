الاحتلال يطلق النار تجاه رعاة الأغنام شمال وجنوب غزة

وطن: اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء النار وقنابل الغاز، تجاه رعاة الأغنام، قرب السياج الأمني، جنوبي وشمالي قطاع غزة، دون إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب منطقة "النصب التذكاري" شرقي بلدة بيت حانون شمالي القطاع، أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام، ما أجبرهم على الانسحاب خشية على حياتهم.

ولفتوا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه عدد آخر من رعاة الأغنام، قرب منطقة "البرج الأحمر" شرقي بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال التنغيص على المزارعين ورعاة الأغنام ومنعهم من فلاحة أراضيهم والرعي في أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي بشكل يومي.