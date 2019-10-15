الاحتلال يعتدي على طواقم إزالة مكب النفايات شمال غزة

وطن: استنكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان الثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على موظفي الآليات بالوزارة العاملين في إزالة مكب النفايات العشوائي المقام على الحدود الشرقية لشمال غزة.

وقال سرحان في بيان وصل "صفا" إن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر تجاه طواقم الوزارة الفنية وسائقي المعدات الثقيلة أثناء عملهم في تجميع مكب النفايات العشوائي شرق جباليا تمهيدا لإزالته وتخليص المنطقة من آثاره البيئية الكارثية.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي بالتنسيق مع بلديات شمال غزة وتحديدا بلدية جباليا والتي تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود المكب والذي يشكل خطرا على السكان المحيطين بالمكب.

ولفت إلى أن وزارته قدمت المساعدة والدعم للبلديات بما يتوفر لديها من آليات نتيجة عدم تمكن البلديات من الحصول على الآليات اللازمة وضعف القدرات المالية لديها في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.