حسين الشيخ: بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إنه بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد الرئيس محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد في "تغريدة" له على موقع "تويتر" أن مرشح حركة فتح الوحيد للرئاسة هو الرئيس محمود عباس "ابو مازن".

وتجري لجنة الانتخابات مشاوراتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة في إطار التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أنه سيدعو لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة.