ضبط 60 عجلا بدون إذن الاستيراد بمحافظة طوباس

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم الثلاثاء، 60 عجلا لا تحمل إذن استيراد داخل الأسواق الفلسطينية في محافظة طوباس.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية في بيانها، إن الجهاز وجهة الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة، ضبطوا عجولا بناءً على معلومة مشتركة من الجهاز ومديرية الاقتصاد الوطني وبمتابعة ميدانية استمرت لعدة أيام، أفادت بوجود العجول داخل إحدى المزارع بالمحافظة، وعليه توجه الجهاز وجهة الاختصاص إلى المكان، وتمكنوا من ضبطها، لحماية المنتج الوطني وتمكين مربي المواشي الفلسطيني وتعزيز صموده، وأقرت جهة الاختصاص التحفظ على العجول، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.