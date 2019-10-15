التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعلن انسحاب قواته رسميا من "منبج" السورية

وطن: أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحاب قواته من مدينة منبج، شمال سوريا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه العقيد مايلس بي كاغينس، المتحدث العسكري باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في موقع "تويتر".

وقال المتحدث إن "قوات التحالف تقوم بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرق سوريا"، وأضاف: "لقد غادرنا منبج".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت الثلاثاء، إن قوات الجيش السوري دخلت مدينة منبج.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى أن القوات الأمريكية غادرت منبج واتجهت نحو الحدود العراقية.

ولفتت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيّرت دوريات على طول خط التماس شمال غرب منبج.

والأربعاء الماضي، بدأ الجيش التركي، عدوانا على منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، بذريعة مواجهة الوحدات الكردية المسلحة، وسعيا لإنشاء "منطقة آمنة".