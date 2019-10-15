غضب بالمغرب بعد مشاركة وزير إسرائيلي سابق بندوة سياسية

وطن: لاقت مشاركة وزير إسرائيلي في ندوة دولية بمدينة مراكش المغربية، استنكارا واسعا من قبل ناشطين مغاربة مناهضين للتطبيع.

ووصف المرصد العربي المناهض للتطبيع حضور وزير الداخلية والاستخبارات الإسرائيلي الأسبق، مائير شتريت، في المؤتمر الدولي للسياسات، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مراكش بـ"جريمة اختراق صهيونية جديدة".

واستنكر المرصد "تمكن الإسرائيليين من الحضور في المؤتمرات المنظمة في المغرب".

وقال المرصد: "الصهاينة صاروا يعتبرون المغرب جنة تطبيع واختراق في ظل حالة الميوعة المزمنة في تعاطي الدولة والسلطات الحكومية مع الظاهرة".

وأشار إلى وجود خلط مقصود من قبل الجهات الحكومية بين المواطنة المغربية وبين ما يسمى "الجالية المغربية في إسرائيل" والتي يعتبر مائير شتريت واحدا منها باعتبار ولادته في منطقة الرشيدية أواسط القرن الماضي.

(عربي 21)