الاحتلال يبعد شابَيْن عن الأقصى لمدة أسبوع

وطن: ابعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة في مركز "القشلة" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة سلمت الشابين روحي كولغاصي وعماد ابو سنينة من سكان البلدة القديمة، قراري إبعاد عن الأقصى.

وذكرا أن مخابرات الاحتلال أبلغتهما أنه سيجري تسليمهما قرارات إبعاد لعدة شهور من وزير أمن الاحتلال، بعد نهاية الأسبوع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب روحي من منزله بالبلدة القديمة صباح اليوم، واستدعت الشاب عماد للتحقيق في مركز القشلة وسلمته القرار.

كما سلمت مخابرات الاحتلال عائلة الشاب رامي الفاخوري في منزلها بحي باب حطة استدعاء لنجلها للتحقيق في مركز شرطة القشلة.