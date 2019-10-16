قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة

رام الله- وطن: اعلن جيش الاحتلال اعتقال قواته 14 مواطنا من الضفة فجر اليوم الاربعاء.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي زهران من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين منتصر عبد الحميد محيسن (26 عاما)، وورد إبراهيم يوسف عوض (19 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما بمنطقة البياضة والاتصالات ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونقلتهما إلى مركز توقيف وتحقيق عصيون.

واعتقلت ذات القوات من مدينة دورا جنوبا، الأسيرين المحررين عصام حسين مشارقة، وحمزة نادر عزمي أبو هليل، والشاب أيوب عمر رشيد طرايرة من بلدة بني نعيم شرقا، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: أحمد محمد الجمل في حارة أبو سنينة جنوبا.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حسن ابراهيم ملحم (46 عاما)، ووصفي عبد الكريم حمودة (55 عاما)، وإسلام بلال دويري (24 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المدينة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.