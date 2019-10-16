مذيعة جزائرية تلمح إلى أسباب استقالتها من قناة "الجزيرة"

وطن: أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة "الجزيرة"، جدلاً واسعاً بتغريدة لها نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، وصفت فيها كيف تدار الأخبار من داخل القناة القطرية.

وذكرت حسينة، في تغريدة عبر "تويتر" يوم الثلاثاء: "كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها، للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة".

وتابعت: "كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية؛ حفاظًا على مهمة "تغذية الأغنام".

كان الهدف ان تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة. كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة "تغذية الأغنام" — حسينة اوشان (@hassinaouch) October 15, 2019

وغادرت حسنية أوشان، قناة الجزيرة "القطرية" في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة، بعد 5 سنوات من العمل في القناة.

وألمحت أوشان في ذلك الوقت، إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة، في المرحلة المقبلة.

وأردفت أوشان: "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار".