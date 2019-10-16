حمودة للألبان تواصل التميز برعاياتها للأنشطة الرياضية المحلية والدولية

وطن: في إطار رعايتها للرياضة الفلسطينية رعت شركة حمودة لمنتجات الألبان والمواد الغذائية مباراة منتخبي فلسطين والسعودية التي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 ضمن تصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 واحتضنه ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وتاتي رعاية شركة حمودة لمنتجات الالبان لمباراة منتخبنا الوطني “الفدائي” مع شقيقة السعودي الأخضر والتي انتهت بالتعادل السلبي استكمالا لسلسلة من الرعايات للانشطة الرياضية الفلسطينية بدء من رعاية الشركة لبطولة تصفيات غرب اسيا والتي كان اخرها مباراة الفدائي مع فريق اوزبكستان.

وقال فادي ابو حلوة المدير التنفيذي لشركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية ان هناك مسؤولية وطنية ومجتمعية ورياضية على الشركات الفلسطينية من اجل اسناد المجتمع الفلسطيني في كل نواحي الحياة مشيرا الى ان الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تحظى باهتمام شركة حمودة لمنتجات الالبان التي تعتبر من اولى شركات صناعة الالبان في فلسطين وتميزت منتجاتها بانها منتجات صحية مما جعلها محط اهتمام الرياضين.

واوضح ابو حلوة ان رعاية مباراة فلسطين والسعودية التي تعتبر حدثا رياضيا و وطنيا فلسطينيا كبيرا حظي باهتمام ودعم جماهيري فلسطيني وعربي ودولي يشكل جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية كما انه يشكل فرصة لاظهار المنتوجات الوطنية الفلسطينية على المستويات العربية والدولية كما انه يظهر ان كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني تقف خلف منتخبها الوطني الفلسطيني لكرة القدم في مبارياته الدولية.

ووجه ابو حلوة تحية الى لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني الفدائي والى اللواء جبريل الرجوب والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على هذه الانجازات الرياضية التي تؤسس الى حضور فلسطيني رياضي على المستويات الاقليمية والدولية.

كما اكد المدير التنفيذي لشركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية ان الشركة ستبقى على عهدها في دعم وتعزيز الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية والاقليمية والمحلية.

وعبر ابو حلوة عن اعتزازه الكبير لمستوى الاقبال الجماهيري على منتجات شركة حمودة التي تم توزيعها على مداخل المدرجات في استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة القدس قبيل وخلال وبعد المباراة مع السعودية موضحا ان هذا الاقبال يعكس مدى انتشار منتجات الشركة في السوق الفلسطيني.

وشدد المدير التنفيذي لشركة حمودة لمنتجات الالبان على ان امتلاء مدرجات استاد الشهيد فيصل الحسيني بالجماهير الفلسطينية العاشقة لمنتخبها، والتي قدّر عددها بنحو 15 ألف متفرج، إضافة إلى الالاف ممن لم يستطيعوا الدخول إلى الملعب بسبب عدم وجود أماكن يؤكد اهمية دعم ورعاية الرياضة في فلسطين.

يشار الى ان شركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية تعتبر احدى شركات مجموعة حمودة الاستثمارية وهي من الشركات الرائدة في منتجات الالبان والمواد الغذائية كما انها تميزت بمنتجاتها الغذائية الصحية والغنية بالمواد الصحية كما انها تعتبر من ابرز الشركات الفلسطينية في هذا المجال التي تعتمد على المقاييس والمواصفات الدولية في مجالات مقاييس السلامة العامة.