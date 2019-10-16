ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني في بيت لحم

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات استخباراتية، تمكن الجهاز في محافظة بيت لحم، فجر اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير القانوني، داخل إحدى المخازن بالمدينة؛ وذلك لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الاقتصادي.

وأوضح البيان، أن الكميات المضبوطة جاءت مفصلة كالآتي: 363 كروز دخان أجنبي، 24 بكيت دخان عربي، 33 كيلوا معسل، 825 بكيت دخان إسرائيلي حلل، 103 بكيت فلتر دخان. إذ تم ضبط الكميات المذكورة والتحفظ عليها. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.