المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM ومنظمة التحرير توقعان بروتوكول تعاون

رام الله- وطن: وقعت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM بروتوكول تعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بدائرة التنمية البشرية، بحضور فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس دائرة التنمية البشرية في المنظمة وعدي ابو كرش مدير عام المؤسسة الفلسطينية للتمكين المحلية REFORM وعبير زغاري مدير برامج مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وعدد من العاملين في دائرة التنمية البشرية ومؤسسة REFORM، وذلك في اطار الشراكة في توفير مساحات آمنة ومنصات تفاعلية تربط النشطاء الشباب والشابات بممثلي منظمة التحرير الفلسطينية ، ورفع وعي المشاركين حول طبيعة عمل منظمة التحرير الفلسطينية.

ورحب عرنكي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في التعاون مع مؤسسة REFORM، ومشدداً على أهمية التكامل بين الهيئات الرسمية والأهلية لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز مشاركة الشباب والشابات في العمليات النظامية، ومشيراً الى أن خطوة تشكيل مجلس استشاري شبابي من مستفيدي برامج مؤسسة REFORM لدائرة التنمية البشرية من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في عمل الدائرة وتحقيق المزيد من التعاون مع المؤسسات الأهلية من خلال برامج توعوية تسهم في تعزيز مشاركة الشباب والشابات وتعزيز قدرتهم على رصد السياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجاتهم.

وبدوره أكد أ. عدي أبو كرش مدير عام مؤسسة REFORM على أن التعاون سيسهم في توفير المساحات التفاكرية بين المجموعة الشبابية ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، لتمكين الشباب من تقديم مقترحات وتوصيات حول سياسات دائرة التنمية البشرية بشكل خاص ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام من خلال أوراق السياسات، وتحسين مهاراتهم في تيسير النقاشات والحوارات العامة، العمل بالتكامل مع منظمة التحرير الفلسطينية في برامجها الخاصة بالسلم الأهلي، وسيادة القانون من خلال التعاون المشترك بين الطرفين.