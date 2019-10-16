611 مستوطنا يقتحم الأقصى برفقة وزير زارعة الاحتلال

رام الله- وطن: اقتحم مئات المستوطنين برفقتهم وزير زراعة الاحتلال يوري ارئيل والحاخام يهودا غليك، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بحجة عيد العرش اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 611 مستوطنا باحات الأقصى بينهم وزير زراعة الاحتلال "يوري ارئيل" والحاخام "يهودا غليك، على شكل مجموعات.

وأضافت، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة، مشيرة إلى انتشار المئات من عناصر شرطة الاحتلال في محيط المسجد الاقصى ومحيط حائط البراق لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال شددت القيود على دخول المصلين إلى المسجد ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.