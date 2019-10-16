وزارة الصحة توصي بالحد من استخدام المضادات الحيوية

رام الله- وطن: أوضح مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د.منير البرش أن وزارة الصحة تقوم بحملات تثقيفية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية للحد من صرفها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأكد د. البرش أن الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص منع صرف المضادات الحيوية من غير وصفة طبية، ولكنها بصدد القيام بحملات توعوية وإرشادية للحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بشكل غير سليم.

ونوه د. البرش أن وزارة الصحة الفلسطينية تحتفل سنويا بالأسبوع العالمي للحد من المضادات الحيوية للتقليل من مخاطر انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والحد من الاستخدام العشوائي بدون وصفة طبية.