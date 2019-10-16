مدينة "رأس العين" .. لليوم الثامن صامدة أمام العدوان التركي

وطن: ذكرت وسائل إعلام محلية ومؤسسات حقوقية، أن الاشتباكات لم تتوقف في مدينة رأس العين، مشيرة إلى أنه من الواضح أن مدينة رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية "نبع السلام".

ولفتت قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، إلى أن السلطات التركية كانت أعلنت أنها سيطرت على المدينة في اليوم الرابع من بدء العدوان على شمال سوريا، إلا أن الاشتباكات تتصاعد وتزداد في اليوم الثامن، لا سيما في الأحياء الغربية والشرقية التي تشهد قصفا مكثفا واشتباكات عنيفة.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المعارك المستعرة على جبهات عدة شرق الفرات منذ مساء أمس الثلاثاء، بين القوات التركية والميلشيات الموالية لها من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، حيث واصل الأول هجومه من 3 محاور على مدينة رأس العين، ترافقت مع قصف مكثف بعشرات الضربات الجوية والبرية.

وأفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادر عسكرية قولها أن استمرار الاشتباكات في هذه الأحياء ناتجة عن الأنفاق التي حفرها أهل المدينة والقوات الكردية، بهدف خوض "حرب الشوراع" ضد الجيش التركي والميلشيات التابعة له.

ويظهر إلى الآن أن هذه المدينة مستعصية حتى الآن على قوات ما يسمى "نبع السلام".