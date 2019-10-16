بينهم الاسيرة هبة اللبدي.. 6 أسرى يواصلون اضرابهم

رام الله- وطن: يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ (95) يوماً، وذلك وسط أوضاع صحية صعبة وخطيرة يواجهونها إلى جانب مواجهتهم لجملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجون بحقهم.

وإلى جانب الأسير غنام يواصل الأسرى إسماعيل علي إضرابه منذ (85) يوماً، وطارق قعدان منذ (78) يوماً، وأحمد زهران منذ (25) يوماً، ومصعب الهندي منذ (23) يوماً، وهبه اللبدي منذ (23) يوماً.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير غنام منذ أربعة أيام من عزل "الرملة- نيتسان" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، علماً أن جلسة محكمة ستُعقد للأسير غنام في المحكمة العليا التابعة للاحتلال في تاريخ 22 من الشهر الجاري.

هذا وتُعقد اليوم الأربعاء جلسة محكمة للأسير الهندي وهو من بلدة تل في نابلس، للنظر في قضية اعتقاله الإداري.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة يوم غد الخميس الموافق 17 من تشرين الأول/ أكتوبر، للنظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة اللبدي، والتي شرعت بالإضراب بعد أن تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي استمر حوالي الشهر، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال قررت يوم أمس تأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير قعدان، وذلك حتى تاريخ الـ23 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أن جلسة محكمة في العليا التابعة للاحتلال ستُعقد للأسير علي في تاريخ الـ24 من الشهر الجاري.