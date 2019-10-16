الاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر ويحرر مخالفات بحق السائقين



الخليل- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدخل بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، ما تسبب بأزمة مرورية على الشارع الالتفافي المحاذي للبلدة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن الاحتلال أغلق مدخل البلدة بمحاذاة الشارع الالتفافي "60" بإقامة حاجز عسكري طيار، وأوقف مركبات المواطنين، بينما حررت شرطته مخالفات بحق سائقيها، واعتدت على أحدهم.

وأضاف عوض أن الاحتلال اعتدى عليه ومنعه من التصوير والتوثيق، وسلمه بلاغا للحضور إلى المحكمة.

(وفا)