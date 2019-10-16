الشرطة تعلن إتلاف 51 مركبة "غير قانونية" في الخليل

وطن: اتلفت الشرطة الفلسطينية وبإسناد من الأمن الوطني يوم الأربعاء 51 مركبة "غير قانونية" كان قد تم ضبطها في بلدتي سعير والشيوخ قضاء الخليـل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة المبذولة في مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية والحد منها لما تسببه من خطورة كبيرة على الاروح والممتلكات.

وأضافت أن عملية الإتلاف تمت بعد فحص هذه المركبات من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور والتأكد من عدم صلاحيتها للسير على الطرقات ولعدم وجود أوراق تسجيل خاصة بها لدى دائرة السير، حيث تم ضبطها واتلافها اصولا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وأهابت الشرطة بالمواطنين الى ضرورة التخلص من مركباتهم غير القانونية بهدف الحفاظ على حياتهم وعلى ممتلكاتهم وأيضا للحفاظ على منظومة السلم الأهلي داخل المجتمع.