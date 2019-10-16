مستوطنون يصيبون 5 متضامنين ويحرقون 450 شجرة زيتون جنوب نابلس

وطن: اعتدى مستوطنون يوم الأربعاء على مواطنين ومتضامنين أجانب وأحرقوا مئات الأشجار في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا عائلة فلسطينية ومتضامنين أجانب كانوا يقطفون ثمار الزيتون بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

وأوضح أن المستوطنين انهالوا بالضرب بواسطة أنابيب مياه على المواطنين والمتضامنين ما أدى لإصابة خمسة متضامنين بجروح ورضوض مختلفة، من بينهم متضامن إسرائيلي وصفت إصابته بالخطيرة، ونقل بالطائرة لمستشفى إسرائيلي.

وأضاف أن المستوطنين أضرموا النيران بحقول الزيتون، وامتدت النيران على مساحات واسعة وأدت لاحتراق 450 شجرة زيتون، قبل أن تتمكن فرق الاطفاء من السيطرة على الحرائق.

ولفت دغلس إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت بشكل ملموس منذ بداية موسم الزيتون الحالي، حيث سجل 30 اعتداء في أنحاء الضفة، كان حصة بورين ستة من هذه الاعتداءات.