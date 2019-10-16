رفع علم اليمن أثناء مباراة فلسطين- السعودية فتم اعتقاله.. عائلة أحمد يمني تطالب عبر وطن بالإفراج عنه

وطن: طالبت عائلة المعتقل لدى الأجهزة الأمنية أحمد يمني بالإفراج عن ابنها، عقب اعتقاله أمس، بعد رفعه علم اليمن أثناء مباراة فلسطين والسعودية التي أقيمت على ملعب فيصل الحسيني شمال شرق القدس المحتلة.

وقال شقيقه منجد يمني لـوطن، إن أحمد كان قد ذهب لحضور مباراة فلسطين والسعودية، وقام برفع علم اليمن، لكن تم اعتقاله من مدرج المشجعين.

وأضاف أنه تم عرضه على المحكمة اليوم في رام الله، والتي قررت الإفراج عنه، لكنه لم يفرج عنه حتى اللحظة.

وأشار إلى أن شقيقه البالغ من العمر 27 عاماً من الخليل، هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات.

يشار إلى أن مشجعين فلسطينيين قاموا برفع علم اليمن أثناء مباراة أمس، بهدف إظهار تضامنهم وتعاطفهم مع اليمن الذي يشهد عدواناً من قبل التحالف السعودي والذي أدى لسقوط مئات آلاف الضحايا اليمنيين، بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والمنشآت.