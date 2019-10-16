القبض على 3 متهمين بالسطو على منزل والاعتداء على صاحبه وزوجته بغزة

وطن: قالت الشرطة في غزة اليوم الأربعاء إنّها كشفت خلال أقل من 12 ساعة تفاصيل حادثة سطو تعرّض لها منزل المواطن (ب، ص) بمدينة غزة الليلة الماضية، معلنة إلقاء المباحث العامة القبض على المتهمين الثلاثة في الحادثة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي أنّه "من خلال التحقيق الأولي اعترف المتهمون بمسؤوليتهم عن حادثة السرقة، وتمّ ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في السطو والاعتداء على المنزل المذكور".

وبيّن البطنيجي أنّه يجري العمل على إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية فيها.

ووقعت حادثة سطو الليلة الماضية على أحد المنازل في شارع الثلاثيني بمدينة غزة أصيب على إثره صاحب المنزل وزوجته، ونُقلا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن الجناة سرقوا مصاغًا ذهبيًا ومبلغًا من المال من المنزل.