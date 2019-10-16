مستوطنون يقيمون احتفالات في سلوان بحماية من شرطة الاحتلال

وطن: اقام مستوطنون، مساء اليوم الاربعاء، احتفالات في بلدة سلوان بالقدس.

وقال شهود عيان ان المستوطنيين ادوا طقوساً تلموديه ورقصات استفزازية في البلدة بحماية من شرطة الاحتلال.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الاقصى، حيث ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان ما يقارب الالف مستوطن اقتحموا باحات المسجد الاقصى اليوم.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" افرجت عصر اليوم الأربعاء، عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، شريطة إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 11 يومًا، بعد ان اعتقلته صباحا.

وتتعرض سلوان منذ شهور حملة اقتحامات يومية، بهدف استفزاز المواطنين والتخريب والتدمير في البلدة.