الجيش السوري يدخل عين العرب "كوباني"

وطن: دخل الجيش السوري مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن عبرت قوات تابعة للجيش السوري نهر الفرات، وتجمعت عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب عين العرب استعدادا للدخول إليها، حسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، القوات السورية ترافقها قوات روسية دخلت، مساء الاربعاء، مدينة كوباني" ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وفي وقت سابق، عبرت قوات روسية نهر الفرات بشمال سوريا متجهة شرقاً مع قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، بحسب ما ذكر المرصد السوري .