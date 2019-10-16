قاذفات أمريكية نفذت تدريبا لـ"ضربة نووية" بأوروبا

رام الله - وطن: قالت وسائل إعلام روسية، إن قاذفات أمريكية إستراتيجية من طراز"B-52H" التي تنشرها واشنطن في أوروبا، نفذت ضربة نووية بجزيرة في بحر الشمال مخصصة للتجارب.

وقال وكالة إنترفاكس الروسية، إن هذه التجرية التي نفذت في جزيرة ويلاند الهولندية، تعتبر تدريبا عمليا لسلاح الجو الأمريكي على توجيه ضربة وقائية ضد الأهداف الاستراتيجية الروسية.

وأضافت أن الطائرات التي نفذت المهمة أقلعت من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة، وبعد ثلاث ساعات هاجمت جزيرة ويلاند الهولندية في بحر الشمال.

وأفادت الوكالة أنه جرى إغلاق المجال الجوي فوق الجزيرة والمناطق المحيطة بها، بالتزامن مع تنفيذ الضربة التجريبية.

عربي 21