مطالبات بإنقاذ حياة الأسير المضرب طارق قعدان

وطن: أكدت القوى السياسية في جنين يوم الأربعاء ضرورة التحرك من أجل إنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان بعد تدهور حالته الصحية.

وأشارت القوى في وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر إلى أن قعدان الذي دخل يومه الـ77 في الإضراب، يتعرض لضغط كبير من سلطات الاحتلال لثنيه عن إضرابه، فيما حالته الصحية تتراجع.

ودعت القوى والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى في بيان ومذكرة سلموها لمديرة الصليب الأحمر بجنين، كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم وقمع منظم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسرى الإداريين.

وأكد منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى راغب أبو دياك، ضرورة العمل الجاد من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، مطالبًا الصليب العمل بزيارة الأسير قعدان.