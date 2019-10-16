تربية الخليل لوطن: عودة المعلم محمد صبارنة الى عمله بعد انتهاء لجنة التحقيق في حادثة ضرب الطلاب في الخليل

رام الله - وطن: قالت مديرية التربية والتعليم في الخليل ان المعلم محمد صبارنة سيعود لعمله غدا الخميس.

وقال مدير مديرية تربية التربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل لوطن للانباء، ان المعلم محمد صبارنة الذي جرى توقيفه على خلفية الشريط المصور الذي يظهر به وهو يقوم بضرب الطلاب، قد تم ابلاغه بالعودة الى عمله في مدرسة حربي ابو الضبعات في الخليل غدا الخميس.

واوضح الجمل، ان هذا القرار ياتي بعد انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها اليوم.

ولفت الجمل، ان قرار التوقيف عن العمل وحسب المعمول به في الوزارة، يكون للفترة التي تجري فيها لجنة التحقيق اعمالها، ولكن بعد انتهاء عملها، يتوقف القرار ويعود المعلم لعمله.

وحول توصيات او مخرجات لجنة العمل، اكد الغول ان التوصيات وما خلصت له لجنة التحقيق تم تقديمها الى وزير التربية والتعليم وسيتم متابعتها وفق المطلوب، بما بحفظ هيبة المعلم والقانون.

وانتشر يوم امس مقطعا مصورا يظهر احد المعلمين في مدرسة حربي ابو الضبعات وهو يضرب مجموعة من الطلاب، ما دفع مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل،الى استدعاء كلا من مدير المدرسة والمعلم، فيما تم تزويد وزارة التربية والتعليم بتقرير مفصل لما حدث داخل المدرسة، فيما تم ايقاف المعلم عن العمل إلى حين اجراء التحقيق معه وفق لجنة التحقيق، حسبما اكد يوم امس لوطن (للاطلاع اضغط هنا)