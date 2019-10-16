وفاة 30 معتمراً في حادث سير في السعودية

وطن: أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، وفاة أكثر من 30 معتمراً وإصابة 5 آخرين إصابات متفرقة في حادث مروري بليغ.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الحادث وقع بالكيلو 170 في طريق الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

​وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 30 شخصا وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.

ولم تذكر السلطات السعودية جنسيات الوفيات.