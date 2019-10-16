اصابة شابين بالرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

نابلس - وطن: أصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، الليلة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الضاحية بمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال الحي في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة مستوطنين اقتحمت قبر يوسف في مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الذي تواجد لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط إضافة لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب المواطنين.