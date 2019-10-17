الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة ويزعم العثور على سلاح "كارلو"

وطن: اعتقال الاحتلال فجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل، وزعم العثور على سلاح ناري من طراز كارلو في بيت عوا غرب الخليل.

وعُرف من المعتقلين:

1. المحرر براء سامر بدرة- مخيم الأمعري برام الله

2. المحرر إسلام نمر- مخيم الأمعري

3. يوسف حازم فقها- عنبتا شرق طولكرم

4.عنان خيري شبيطة-عزون شرق قلقيلية

5.ابراهيم اسعد بدار - جبع جنوب جنين

6.فريد سليم علاونة-جبع

7.اكرم صبحي المسالمة- بيت عوا غرب الخليل

كما اقتحم الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة، واندلعت مواجهات عنيفة هناك.