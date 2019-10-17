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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة ويزعم العثور على سلاح "كارلو"

17.10.2019 07:46 AM
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة ويزعم العثور على سلاح &quot;كارلو&quot;

وطن: اعتقال الاحتلال فجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل، وزعم العثور على سلاح ناري من طراز كارلو في بيت عوا غرب الخليل.

وعُرف من المعتقلين:

1. المحرر براء سامر بدرة- مخيم الأمعري برام الله
2. المحرر إسلام نمر- مخيم الأمعري
3. يوسف حازم فقها- عنبتا شرق طولكرم
4.عنان خيري شبيطة-عزون شرق قلقيلية
5.ابراهيم اسعد بدار - جبع جنوب جنين
6.فريد سليم علاونة-جبع
7.اكرم صبحي المسالمة- بيت عوا غرب الخليل

كما اقتحم الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة، واندلعت مواجهات عنيفة هناك.

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