فيديو وصور | شهود عيان لوطن: الاحتلال أطلق النار على شابين واعتقلهما بعد اصطدام مركبتهما بجيب للاحتلال قرب الأمعري

وطن: أفاد شهود عيان لوطن، بأن جيش الاحتلال اعتقل شابين، فجر اليوم، بعد أن اصطدمت سيارتهما بجيب لجيش الاحتلال، قرب مدخل مخيم الأمعري في رام الله.

كما أفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن جنود الاحتلال اطلقوا النار على الشابين عقب الاصطدام، وأصابهما بجروح، قبل أن يقوم باعتقالهما.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق النار على شابين بزعم محاولتهما دهس جنود قرب رام الله، الليلة الماضية.

ولم تعرف حتى اللحظة هوية الشابين.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم حي أم الشرايط ومخيم الأمعري، الليلة الماضية، وقام باعتقال الأسير المحرر إسلام نمر.