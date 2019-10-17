الانتخابات حق للشعب لاختيار قيادته

كتبت: د. رنا خليل الأغا

الكتابة تحت وطأة الترقب والانتظار يبعدنا عن الموضوعية في رصد ما هو آت ويصيبنا هوس الاحتمالات الكثيرة.

لكن حد الإرادات الوطنية لا تحتمل الإنتظار أو الترقب. ومن هنا فإن الانتخابات التشريعية تفويض إرادات وهي هنا حق للشعب الفلسطيني في اختيار قيادته المكفولة قانونيا لاختيار من ينوب عنه في المجلس النيابي ومن تفوضه إرادته في رئاسة الدولة بمكانتها القانونية.

أؤمن أننا نحتاج لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية تواكب استحقاقات القرار الاممي 19/67 عبر إقرار دستور الدولة ثم يدعى الي انتخابات برلمانية ورئاسية .

في الحقيقة أن الفترة الأخيرة قد اجهضت الي حد التدمير التجربة الديمقراطية الناشئة في حينها ولكنني ارى من حيث المبدأ ان الفصائل والتنظيمات الفلسطينية لا تمتلك حقا قانونيآ ولاأخلاقيا في إعاقتها بل واجبها تسهيل وتوفير كل السبل لإنجاحها تحت سلطة القانون وحق الشعب. كما إنه يتوجب على القوى المشاركة والإلتزام بالتعهدات القانونية بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعب الفلسطيني كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات عبر الترشيح والانتخابات هي حق فردي وشرعي لكل فرد دون قيد او شرط وبعد ذلك يمكننا البحث في آلية إلزامية للشراكة السياسية للجميع ‎في مرحلة التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف‎.