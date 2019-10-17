عن العنف التربوي في فلسطين والعالم العربي !

كتب: عبدالله أبو شرخ

انتشر الأربعاء 16 – 10 – 2019 على مواقع التواصل فيديو يصور مشاهد أحد المعلمين بمدرسة حكومية وهو يعاقب الطلبة المتأخرين عن طابور الصباح بالضرب على الأيدي باستخدام عصا، حيث أثار الفيديو ردود أفعال واسعة، أغلبها كان يستنكر عنف المعلم ضد الطلبة، والحقيقة أن هذا المشهد يعبر عن واقع مأزوم تعيشه التربية العربية من المحيط إلى الخليج، مع اختلافات في شدة العقاب وليس في نوعيته وأسبابه. خلال هذا المقال سأطرح وجهة نظر في موضوع العنف التربوي وجذوره الثقافية والقبلية والفقهية.

1- دورة العنف:

من المهم البداية من هنا، حيث إن ممارسة المقربون للطفل لأي شكل من أشكال العنف، سوف يرسخ صورة مشرعنة لهذا العنف، فما دام الأب يضرب أطفاله ويضرب زوجته، وما دام المعلم في المدرسة يضرب التلاميذ الذين يعتقد أنهم مقصرين في أداء واجباتهم، فها هنا بداية الخطر ومكمن الداء، حيث يكبر الطالب ويترعرع – لا سيما الذكور – وهم مقتنعون اقتناعا لا تزعزعه العواصف، بأن العنف لتحقيق بعض الغايات والأهداف هو أمر جائز شرعاً وعرفا، وتقليداً، بل أنه جائز ومرغوب من نواحي تجد تبريرها في نصوص فقهية معينة كما سيأتي. لماذا قلنا " دورة العنف " ؟؟؟ لأن جميع الأطفال الذي تعرضوا للعنف أو حتى شاهدوه، سوف يمارسونه عندما يكبرون وينخرطون في المجتمع كآباء ومعلمين ورجال أمن !

2- أسباب فقهية:

مثل ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيرا – النساء: 34 )، حيث ثار الجدل الفقهي عبر قرون طويلة حول كيفية الضرب وأسلوبه، كما نقرأ نص الحديث ( علقوا السوط حيث يراه أهل البيت )، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه آدب لهم» (أخرجه الطبراني:10/344-345، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1447)، ورؤية أداة العقاب معلقة يجعل أصحاب النوايا السيئة يرتدعون عن ملابسة الرذائل خوفاً أن ينالهم منه نائل، ويكون باعثاً لهم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة. ولم ينسى الفقيه كاتب المقال في النهاية أن يؤكد على وجهة نظر محددة بقوله (أما من يرى عدم استخدام الضرب مطلقاً تقليداً لبعض نظريات الكفار في التربية، فرأيه خاطئ يخالف النصوص الشرعية ).

المصدر: islamway.net

3- تعطيل الاجتهاد ومحاربة الفكر:

رأينا كيف جزم الفقيه كاتب المقال في موقع " طريق الإسلام " كيف أن وجهات النظر الحديثة في التربية تخالف النصوص الشرعية، وهنا يطفو السؤال المؤلم: لماذا يتم تجاهل حراك بشري قوامه 14 قرنا ونيف، تطورت خلالها علوم التربية وعلم النفس ؟؟! لماذا ندفن رأسنا في التراب ونتعامى عن رقي الشعوب الأخرى كاليابان والسويد وسويسرا وعشرات الدول ؟؟! ألم تسبقنا تلك الشعوب في التربية والتعليم ولهذا سبقونا في شتى المجالات، من الصواريخ الموجهة بالليزر والبلوتوث إلى جراحة الليزر والخلايا الجذعية والتعديلات الجينية، هذا خلاف ما نستخدم من ثمار ثورة التكنولوجيا وعلوم الاتصال والتواصل وعصر الفضاء والأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات فائقة السرعة وإلخ. ما هي مساهمات العالم العربي في كل هذه الثورة المعلوماتية الجبارة ؟؟؟

4- دوافع أخرى للعنف التربوي:

لقد كتبت أكثر من مرة قرار لجنة التعليم بالجامعة العربية في دورتها التي عقدت في تونس عام 1977، بضرورة إدراج شرط الثقافة ضمن شروط اختيار مدراء المدرسة العرب، ولكن يبدو أن القرار ظل من يومها حبراً على ورق، بل إن عملية فصل التعليم عن الثقافة هي بالأساس خطأ فظيع ندفع ثمنه يومياً في تخريج آلاف المتعلمين وحملة الشهادات دون الحد الأدنى من الثقافة، ولهذا نلاحظ أن المدرسة العربية تعادي الفنون الجميلة والتربية الفنية، من رسم وغناء وعزف ونحت وتمثيل، والمخرجات كما نراها ماثلة، قطعان من الدهماء التي تتعامل بالسحر والتنجيم والطلاسم والحجابات أكثر مما تؤمن بالعلم واسبابه المنطقية. إن الخلل الثقافي في برامج تأهيل المعلمين العرب يجب أن يعالج من جذوره في الجامعات وكليات التربية من المحيط إلى الخليج.

5- خطة الإصلاح طويل المدى:

إن تراكم أسباب العنف التربوي، تحتاج إلى خطة طويلة المدى، يتم فيها نشر الدراسات والمقالات التربوية ودورات الصحة النفسية التي تعالج جذرياً دورة العنف وأسباب استمرارها، كما توضح ضمن ورشات عمل وندوات تلفزيونية جملة الآثار المترتبة على العنف، وبالذات العنف الأسري والعنف المدرسي، فأول العلاج هو تشخيص المرض والاعتراف بوجوده، ولا يستثنى من هذه الأنشطة رجال الدين والفقهاء المستنيرين.

أخيراً، آمل أننا بذلك قد قدمنا إضاءة تحليلية مناسبة لموضوعة العنف وأضراره على الفرد والمجتمع وكذلك آثاره على المشروع النهضوي العربي الذي نأمل ألا يطول انتظاره.

ألقاكم على خير